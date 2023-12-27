«Серьезный вызов»: на Украине не знают, как финансировать новую мобилизацию
В Минфине Украины признали, что у страны нет денег на новую мобилизацию
Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off
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В Незалежной не понимают, где найти деньги на поддержание нового призыва граждан на спецоперацию. Как поступит киевский режим?
Предстоящая мобилизация дополнительных 500 тысяч человек в Украине станет серьезным испытанием для экономики страны. Об этом рассказал Министр финансов Незалежной Сергей Марченко местной версии издания Forbes.
«Теоретически даже мобилизовать 500 тысяч человек — это очень серьезный вызов», — заявил чиновник.
Он отметил, что пока сроки и масштабы мобилизации до сих пор обсуждаются. Сейчас Министерство финансов ждет предложений от Генерального штаба украинских войск.
Марченко признал, что сейчас у страны нет денег на такое мероприятие. Весь внутренний финансовый потенциал Украины, который касается военных потребностей, истощен.
Ранее 5-tv.ru писал, что украинцы массово штурмовали консульства в Европе из-за проекта о мобилизации. Дело в том, что новый законопроект предусматривает запрет призывникам в возрасте от 18 до 60 лет пользоваться помощью диппредставительств, если не имеют военно-учетных документов.
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