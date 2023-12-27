«Серьезный вызов»: на Украине не знают, как финансировать новую мобилизацию

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 31 0

В Минфине Украины признали, что у страны нет денег на новую мобилизацию

«Серьезный вызов»: на Украине не знают, как финансировать новую мобилизацию

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

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Тема:
Спецоперация

В Незалежной не понимают, где найти деньги на поддержание нового призыва граждан на спецоперацию. Как поступит киевский режим?

Предстоящая мобилизация дополнительных 500 тысяч человек в Украине станет серьезным испытанием для экономики страны. Об этом рассказал Министр финансов Незалежной Сергей Марченко местной версии издания Forbes.

«Теоретически даже мобилизовать 500 тысяч человек — это очень серьезный вызов», — заявил чиновник.

Он отметил, что пока сроки и масштабы мобилизации до сих пор обсуждаются. Сейчас Министерство финансов ждет предложений от Генерального штаба украинских войск.

Марченко признал, что сейчас у страны нет денег на такое мероприятие. Весь внутренний финансовый потенциал Украины, который касается военных потребностей, истощен.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинцы массово штурмовали консульства в Европе из-за проекта о мобилизации. Дело в том, что новый законопроект предусматривает запрет призывникам в возрасте от 18 до 60 лет пользоваться помощью диппредставительств, если не имеют военно-учетных документов.

Тема:
Спецоперация
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