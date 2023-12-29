Три американские ракеты HARM уничтожены над Белгородской областью

Российские военные сорвали попытку киевского режима атаковать регион.
Фото: © РИА Новости
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Противорадиолокационные ракеты HARM производства США уничтожены над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Киевский режим попытался атаковать российский регион при помощи американских ракет в районе 15 часов. Однако дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) своевременно сработали и уничтожили цели противника.
«Дежурными средствами ПВО три украинские ракеты HARM производства США уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что как был успешно уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Курской областью.
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