Три американские ракеты HARM уничтожены над Белгородской областью

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 65 0

Российские военные сорвали попытку киевского режима атаковать регион.

Три американские ракеты HARM уничтожены над Белгородской областью

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Противорадиолокационные ракеты HARM производства США уничтожены над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Киевский режим попытался атаковать российский регион при помощи американских ракет в районе 15 часов. Однако дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) своевременно сработали и уничтожили цели противника.

«Дежурными средствами ПВО три украинские ракеты HARM производства США уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что как был успешно уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Курской областью.

Тема:
Спецоперация
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