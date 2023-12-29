«Комплекс за миллиард долларов»: в Киеве пришли в ужас от российского удара
Экс-полковник СБУ Стариков: РФ ударила по западному оружию на авиабазах Украины
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
ПВО перед этой тактикой России бессильно.
Ракетные удары сегодня нанесла Россия по натовскому оружию на украинских авиабазах. Об этом сообщил отставной полковник СБУ Олег Стариков в беседе с агентством РИА Новости.
Армия ВС РФ последовательно уничтожает склады с оружием врага. Это первостепенная задача. Второй является уничтожение сил противовоздушной обороны (ПВО).
«С помощью воздушной операции они добились того, что перезагрузили нашу систему ПВО, заставили выпустить дорогостоящие западные ракеты по дешевым целям», — сообщил экс-полковник.
Авиаудары в своем большинстве наносились по авиабазам, на которых хранилось вооружение НАТО, а ПВО перед этой тактикой бессильно. Он сообщил, что ракет и у Украины, и и у западных стран не так много, и их «невозможно как макароны выпускать».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине заявили о поражении мощнейшего предприятия.
- 29 дек
- Цели поражены: как ВС РФ наносят удары по военным объектам Украины
- 29 дек
- «Это совпадение?» — на Украине заявили о поражении мощнейшего предприятия
- 29 дек
- Три американские ракеты HARM уничтожены над Белгородской областью
- 29 дек
- «Самый мощный огонь»: как гаубица «Коалиция» сможет крушить технику ВСУ
- 29 дек
- Залужный заявил о взрывах на военных и промышленных объектах Украины
- 29 дек
- Российские военные нанесли 50 групповых ударов по объектам ВСУ
- 29 дек
- Орудия не смолкают: как десантники пресекают отчаянные попытки ВСУ форсировать Днепр
- 29 дек
- Силовики задержали краснодарца, планировавшего воевать на стороне Украины
- 29 дек
- «Неудачи почти везде»: как ВСУ сами приближают полный крах в конфликте
- 29 дек
- «Новые победы России»: как в Британии оценили бегство ВСУ из Марьинки
Читайте также
93%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?