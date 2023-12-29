«Комплекс за миллиард долларов»: в Киеве пришли в ужас от российского удара

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 61 0

Экс-полковник СБУ Стариков: РФ ударила по западному оружию на авиабазах Украины

«Комплекс за миллиард долларов»: в Киеве пришли в ужас от российского удара

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

ПВО перед этой тактикой России бессильно.

Ракетные удары сегодня нанесла Россия по натовскому оружию на украинских авиабазах. Об этом сообщил отставной полковник СБУ Олег Стариков в беседе с агентством РИА Новости.

Армия ВС РФ последовательно уничтожает склады с оружием врага. Это первостепенная задача. Второй является уничтожение сил противовоздушной обороны (ПВО).

«С помощью воздушной операции они добились того, что перезагрузили нашу систему ПВО, заставили выпустить дорогостоящие западные ракеты по дешевым целям», — сообщил экс-полковник.

Авиаудары в своем большинстве наносились по авиабазам, на которых хранилось вооружение НАТО, а ПВО перед этой тактикой бессильно. Он сообщил, что ракет и у Украины, и и у западных стран не так много, и их «невозможно как макароны выпускать».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине заявили о поражении мощнейшего предприятия.

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