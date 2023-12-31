«Не смогли сбить»: в США назвали российское оружие, которого боятся ВСУ

У России еще с советских времен сохранился запас оружия, которое сегодня активно применяется для ударов по критическим объектам на Украине. Что же осталось в российских арсеналах?

Украинские боевики боятся российских крылатых ракет X-22. С начала полномасштабного конфликта они не смогли сбить ни одного такого снаряда, пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

«Украина не смогла сбить ни одной ракеты X-22 с начала конфликта», — указано в материале.

Авторы отметили, что с помощью ракет Х-22 и Х-32 российская армия поразила множество объектов критической инфраструктуры на территориях Украины. По их подсчетам, ВС РФ выпустили порядка 300 таких ракет с начала СВО.

Крылатые ракеты Х-22 стали наследием российской армии после СССР. В арсеналах до сих пор остается их большое количество, и их успешно применяют для поражения украинских целей, пишут журналисты.

Известно, что впервые такие ракеты появились у советских военных в 1962 году, но с тех пор не было создано конкурентоспособных аналогов. Подобными характеристиками обладают считанные экземпляры по всему миру, подчеркивают авторы статьи.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ ударило по центрам принятия решений ВСУ после обстрела Белгорода.