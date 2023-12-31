«Не смогли сбить»: в США назвали российское оружие, которого боятся ВСУ
MWM: ВСУ не смогли сбить ни одной российской крылатой ракеты X-22 с начала СВО
Фото: © РИА Новости
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У России еще с советских времен сохранился запас оружия, которое сегодня активно применяется для ударов по критическим объектам на Украине. Что же осталось в российских арсеналах?
Украинские боевики боятся российских крылатых ракет X-22. С начала полномасштабного конфликта они не смогли сбить ни одного такого снаряда, пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).
«Украина не смогла сбить ни одной ракеты X-22 с начала конфликта», — указано в материале.
Авторы отметили, что с помощью ракет Х-22 и Х-32 российская армия поразила множество объектов критической инфраструктуры на территориях Украины. По их подсчетам, ВС РФ выпустили порядка 300 таких ракет с начала СВО.
Крылатые ракеты Х-22 стали наследием российской армии после СССР. В арсеналах до сих пор остается их большое количество, и их успешно применяют для поражения украинских целей, пишут журналисты.
Известно, что впервые такие ракеты появились у советских военных в 1962 году, но с тех пор не было создано конкурентоспособных аналогов. Подобными характеристиками обладают считанные экземпляры по всему миру, подчеркивают авторы статьи.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ ударило по центрам принятия решений ВСУ после обстрела Белгорода.
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