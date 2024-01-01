«Аккуратно»: Путин заявил, что отцы-командиры не выполняют задачи любой ценой

Путин: ВС России проводят наступления после серьезного огневого поражения ВСУ
Фото, видео: Иван Высочинский / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Президент встретился в первый день Нового года с военными РФ в госпитале.
Российские войска выполняют задачи в зоне спецоперации на Украине аккуратно, а наступления проводят только после серьезного поражения ВСУ. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными в подмосковном госпитале им. А. А. Вишневского.
«Отцы-командиры научились аккуратно действовать и не выполнять боевые задачи любой ценой. Мне так докладывают, и я на этом всегда настаиваю: любые наступательные операции проводить после серьезного огневого поражения противника», — сказал он.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Сегодня все задаются вопросом о том, когда же закончится конфликт Украины и России. Причем варианты ответа на него разные. Так, например, западные чиновники полагают, что конфликт может затянуться на пять лет. При этом глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал 2024 год решающим в ситуации на Украине.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал терактом обстрел Белгорода со стороны ВСУ из РСЗО, который произошел 30 декабря 2023 года.
- 1 янв
- Дружеская встреча: Путин собрал военных РФ для обсуждения их работы в зоне СВО
- 1 янв
- «Не враг»: Путин высказался на встрече с военными о Западе и Украине
- 1 янв
- ВС РФ нанесли массированный удар по украинским аэродромам с ракетами Storm Shadow
- 1 янв
- «Глобальная война»: в Польше заявили об ударе Запада по России
- 1 янв
- «Предстоит выбор»: Макрон жестко высказался о России в новогоднем обращении
- 1 янв
- В первый день нового года Путин приехал поздравить военных в госпиталь Вишневского
- 1 янв
- «Безусловно, теракт» — Путин об обстреле Белгорода со стороны ВСУ под Новый год
- 1 янв
- Путин: Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева
- 1 янв
- Били по мирным: ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами в новогоднюю ночь
- 1 янв
- Музей украинского националиста Романа Шухевича уничтожен при взрывах во Львове
Читайте также
72%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?