Никто не хочет умирать: на Украине недовольны большим числом уклонистов
Экс-замминистра Тука обвинил украинские СМИ в поддержке уклонистов
Фото: www.globallookpress.com / Dominika Zarzycka
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Почему население страны не готово умирать за режим Зеленского?
Киев не сделал ничего, чтобы мобилизация населения страны прошла без насилия. Об этом в недавнем интервью, опубликованном на платформе YouTube, заявил Георгий Тука — бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. По его мнению, различные СМИ не мотивируют браться за оружие, а наоборот рассказывают о способах сбежать из страны.
«СМИ <…> процентов 90—95 внимания в вопросе мобилизации выделяют не необходимости пополнения личного состава, <…>, а пытаются обговаривать, каким образом помочь уклонистам уклоняться от призыва в армию», — отметил Тука.
Он также обвинил власти в неправильной информационной политике. Киеву не следовало убеждать население в скорой победе. Из-за этого большинство граждан «расслабили булки», подчеркнул министр.
«Рецепт медленного поражения»: на Украине обрушились с критикой на Запад
Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за успехов России на поле боя Запад может перестать помогать Украине. Таким мнением поделился военный обозреватель Роберт Кларк.
- 3 янв
- Артиллеристы наносят огневое поражение! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 3 янв
- Украину предупредили о возможном «жестком предательстве» со стороны Запада
- 3 янв
- «Рецепт медленного поражения»: на Украине обрушились с критикой на Запад
- 3 янв
- «Эффективность маленькая»: в рядах ВСУ признали слабость украинской авиации
- 3 янв
- В ООН призвали к деэскалации конфликта после гибели людей в Белгороде
- 3 янв
- Губернатор Севастополя сообщил о сбитой над морем ракете
- 3 янв
- В Германии признали проблемы с ремонтом подбитых на Украине Leopard
- 2 янв
- Гладков: после трех атак ВСУ на Белгород пострадали 11 человек
- 2 янв
- Прямо в небе: ВС РФ применили самый современный комплекс подавления БПЛА
- 2 янв
- Один человек погиб и шестеро пострадали при обстреле ВСУ Васильевки
Читайте также
76%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?