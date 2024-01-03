Никто не хочет умирать: на Украине недовольны большим числом уклонистов

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

Экс-замминистра Тука обвинил украинские СМИ в поддержке уклонистов

Никто не хочет умирать: на Украине недовольны большим числом уклонистов

Фото: www.globallookpress.com / Dominika Zarzycka

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Тема:
Спецоперация

Почему население страны не готово умирать за режим Зеленского?

Киев не сделал ничего, чтобы мобилизация населения страны прошла без насилия. Об этом в недавнем интервью, опубликованном на платформе YouTube, заявил Георгий Тука — бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. По его мнению, различные СМИ не мотивируют браться за оружие, а наоборот рассказывают о способах сбежать из страны.

«СМИ <…> процентов 90—95 внимания в вопросе мобилизации выделяют не необходимости пополнения личного состава, <…>, а пытаются обговаривать, каким образом помочь уклонистам уклоняться от призыва в армию», — отметил Тука.

Он также обвинил власти в неправильной информационной политике. Киеву не следовало убеждать население в скорой победе. Из-за этого большинство граждан «расслабили булки», подчеркнул министр.

«Рецепт медленного поражения»: на Украине обрушились с критикой на Запад

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за успехов России на поле боя Запад может перестать помогать Украине. Таким мнением поделился военный обозреватель Роберт Кларк.

Тема:
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