Почему население страны не готово умирать за режим Зеленского?

Киев не сделал ничего, чтобы мобилизация населения страны прошла без насилия. Об этом в недавнем интервью, опубликованном на платформе YouTube, заявил Георгий Тука — бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. По его мнению, различные СМИ не мотивируют браться за оружие, а наоборот рассказывают о способах сбежать из страны.

«СМИ <…> процентов 90—95 внимания в вопросе мобилизации выделяют не необходимости пополнения личного состава, <…>, а пытаются обговаривать, каким образом помочь уклонистам уклоняться от призыва в армию», — отметил Тука.

Он также обвинил власти в неправильной информационной политике. Киеву не следовало убеждать население в скорой победе. Из-за этого большинство граждан «расслабили булки», подчеркнул министр.

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