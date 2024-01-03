Украину предупредили о возможном «жестком предательстве» со стороны Запада

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 28 0

Telegraph: Запад может предать Украину из-за успехов России

Украину предупредили о возможном «жестком предательстве» со стороны Запада

Фото: www.globallookpress.com / Krisztian Elek

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим все меньше получает поддержки от союзников. Неужели вскоре она может и вовсе сойти на нет?

Запад может перестать помогать Украине из-за успехов России. Такое мнение выразил обозреватель издания Telegraph Роберт Кларк.

«Неудавшееся украинское наступление, <…>, возрождающееся российское государство и уходящее внимание Запада. <…> Киев находится в гораздо более мрачном положении, чем год назад», — считает журналист.

Кларк указал, что западные лидеры начинают подавать сигналы о заканчивающемся терпении и об отсутствии военной и экономической помощи для Украины. На первый план у еще некогда союзников киевского режима теперь начинают выходить собственные проблемы — инфляция в странах, восстановление экономики после пандемии коронавируса и прочее.

«Новый год для Украины может закончиться жестоким предательством Запада», — заключил журналист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине обрушились с критикой на Запад из-за недостаточных поставок вооружений.

Тема:
Спецоперация
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