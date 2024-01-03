Аппетиты киевского режима в вопросе поставок вооружений растут, однако этот процесс идет на спад. Как это сказывается в боеспособности ВСУ?

Запад не удовлетворяет потребности ВСУ. Недостаточные поставки оружия украинской армии ведут к ее поражению на поле боя. Об этом заявил военный эксперт, советник украинского военного руководства Николай Белесков.

«То, как Украине выделяют военную помощь — это рецепт медленного и затяжного поражения», — написал он на своей странице в соцсети X (прежнее название Twitter).

Прежде военный эксперт Александр Михайлов заявил, что помощь Украине со стороны Запада сократилась в 20 раз за последний год. Теперь киевский режим получает не привычные четыре-пять миллиардов долларов в месяц, а всего лишь 200-250 миллионов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько осталось западного оружия на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.