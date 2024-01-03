Совет Украина-НАТО проведет чрезвычайное заседание «из-за обстрелов». Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в соцсети X (прежнее название Twitter).

Он указал, что экстренное заседание состоится по запросу Киева. Кулеба добавил, что одной из ключевых тем станет «усиление противовоздушной обороны Украины».

МО РФ: по ВПК Украины нанесен групповой удар высокоточным оружием

Перед Новым годом, 30 декабря, ВСУ ударили по центру Белгорода. В городе нет никаких военных объектов — националисты намеренно били по мирному населению. По последним данным, в результате обстрела погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

После этого российский лидер заявил, что киевский режим такими террористическими действиями не сможет запугать и породить неуверенность. РФ, в свою очередь, будет наращивать удары по военным объектам Киева, указал глава государства.

«Конкретно по гражданским объектам»: ВСУ ударили по Белгороду специально перед Новым годом

Примечательно, что Евросоюз и ОБСЕ отказалась осуждать атаки ВСУ по Белгороду. Напротив, заявили, что киевский режим «имеет на это право».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США разрешили ВСУ самостоятельно определять дальность ударов HIMARS.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.