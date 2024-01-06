Гаубица бьет с точностью снайперской винтовки! Лучшее видео из зоны СВО за день

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 251 0

Минобороны показало кадры работы гаубицы «Мста-Б» на запорожском направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Наши бойцы гордятся своими самыми надежными помощниками — боевой техникой.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Штурмовик Су-25

На этих кадрах показан боевой вылет экипажей штурмовой авиации на краснолиманском направлении. Пилоты Су-25 поразили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную техника ВСУ.

«Выполняли полет на предельно малых высотах с использованием неуправляемых авиационных ракет типа С-8. Погодные условия не повлияли, мы выполняем полет под облаками», — рассказал о деталях полета летчик Су-25.

Гаубица «Мста-Б»

А на этих кадрах уже показана работа артиллеристов на запорожском направлении. Бойцы используют 152-мм гаубицу «Мста-Б» для поражения артиллерийских позиций, оборонительных сооружений и огневых средств противника. Боевая работа ведется осколочно-фугасными и обновленными высокоточными корректируемыми артиллерийскими боеприпасами.

«Высокоточный боеприпас „Краснополь“ очень хороший. Его очень быстро можно подготовить к выстрелу, и стреляет он всегда в цель», — рассказал командир артиллерийской батареи с позывным «Нева».

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
6 янв
Обратились в бегство: как бойцы России заставили ВСУ отвести силы ПВО в тыловые районы
6 янв
Запугать и блокировать: российский снайпер рассказал о своих задачах в зоне СВО
6 янв
Новый закон о мобилизации на Украине затронет уехавших из страны граждан
6 янв
ЕК готовит альтернативы при провале переговоров по финансированию Украины
6 янв
«Не кипишуйте!» — Кулеба успокоил украинцев после заявлений США о помощи Киеву
6 янв
«Этот день наступит»: куда пропала звезда «Брата-2» Дарья Юргенс
6 янв
На Украине сообщили об ударе РФ по месту разработки передовых ракет ВСУ
5 янв
Эрдоган заявил Зеленскому о готовности Турции принять переговоры по Украине
5 янв
На Украине заявили, что в подготовке боевиков ВСУ участвуют 34 страны
5 янв
В Киеве сравнили удар ВКС РФ с Армагеддоном
-21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:06
Обратились в бегство: как бойцы России заставили ВСУ отвести силы ПВО в тыловые районы
10:48
«Пациент приходит в себя»: как деньги США расслабили Украину и скоро разрушат ее
10:30
Маленькие любимцы: могут ли кошки распознавать речь своих хозяев
10:23
Запугать и блокировать: российский снайпер рассказал о своих задачах в зоне СВО
10:12
Трехлетний ребенок умер от аллергии на холод в Ленинградской области
10:05
Злой рок: людям с каким именами не повезет в 2024 году

Сейчас читают

«Нет искусства»: Gazebo объяснил, чем поп-музыка 80-х отличается от современной
«У русских глубокая душа»: певец Fancy о том, почему любит выступать России
«Это дар»: Андрей Чадов заступился за актеров-непрофессионалов
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса