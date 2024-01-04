В США заявили, что будут поддерживать Украину сколько потребуется, но уже не том уровне
Госдеп: США будут поддерживать Украину сколько потребуется, но на другом уровне
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Похоже, что киевскому режиму придется худо в 2024 году.
США будут оказывать помощь Украине «сколько потребуется», но не обязательно так, как в прошлые годы. Об этом сообщил на брифинге представитель Госдепа Мэттью Миллер.
«Мы продолжим поддерживать Украину <…> столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы собираемся продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что в 2022 и 2023 годах», — сказал он.
Миллер также подчеркнул, что Украине придется тяжко без дополнительной помощи от Штатов. Он выразил надежду, что конгрессмены придут к согласию по этому вопросу.
Прежде в Белом доме сообщили, что у США больше нет средств для дальнейшей поддержки Украины. Американский лидер Джо Байден подписал последний пакет, который был предусмотрен финансированием.
Украина уже столкнулась с существенным сокращением помощи со стороны Запада. В рядах ВСУ признают, что испытывают «снарядный голод».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой неутешительный прогноз дали Украине на 2024 год.
- 5 янв
- Германия передала Украине 10 бронемашин Marder и боекомплекты для танков Leopard
- 4 янв
- «Кем мне воевать?» — Залужный пожаловался на тяжелую ситуацию в ВСУ
- 4 янв
- В результате украинских атак на Севастополь пострадал один человек
- 4 янв
- «Мясные штурмы»: политолог рассказал о лотерейной мобилизации на Украине
- 4 янв
- Украинские РСЗО уничтожены российскими военными на Купянском направлении
- 4 янв
- МО РФ: на Украине ликвидировано почти шесть тысяч иностранных наемников
- 4 янв
- «На этом все»: в Белом доме заявили, что деньги на Украину закончились
- 4 янв
- «Объекты производства»: в Британии раскрыли, что стало целью ударов ВС РФ на Украине
- 4 янв
- Жители Васильевки остались без электричества из-за ночного обстрела ВСУ
- 4 янв
- Гладков рассказал о последствиях ударов ВСУ по Белгороду за прошедшие сутки
Читайте также
76%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?