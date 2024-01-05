Поэтому генералы ВСУ и просят Зеленского мобилизовать до 500 тысяч украинцев.

Украинские войска понесли большие потери в результате действий армии России в зоне спецоперации. Об этом пишет Asia Times.

«В результате российских контратак ВСУ понесли большие потери, в том числе на протяженном участке линии фронта в Донбассе», — указывается в статье.

Предполагается, что именно такие потери и заставляют генералов ВСУ просить президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации 450-500 тысяч граждан.

Мобилизация на Украине

В конце декабря 2023 года в Верховную раду внесли законопроект о мобилизации. В документе, в том числе, предлагается отправлять на фронт людей без одного глаза, легкого и ступни. В случае принятия призываться будут даже граждане с ростом меньше 130 сантиметров. Закон также предусматривает снижение предельного призывного возраста и отмену отсрочки для учащихся в вузе.

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До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что командование ВСУ его попросило мобилизовать еще 500 тысяч человек. Однако недавно главком армии страны Валерий Залужный опроверг слова лидера страны.

Кроме того, глава Минобороны Незалежной Рустем Умеров заявлял о планах мобилизовать украинцев, которые уехали из страны. «Приглашения» на фронт получат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. В других странах, принявших беженцев, уже отреагировали на намерение Киева. В Германии на намерение Украины ответили отказом, а вот в Эстонии заявили о готовности выдать военнообязанных беженцев.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский уклонист пожаловался на киевский режим.