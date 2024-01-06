Новый закон о мобилизации на Украине затронет уехавших из страны граждан

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 39 0

ВСУ испытывают нехватку в живой силе. Киевский режим, видимо, готов компенсировать возникший «пробел» любыми путями.

Новый закон о мобилизации на Украине затронет уехавших из страны граждан

Фото: Reuters / THOMAS PETER

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Тема:
Спецоперация

Новый закон о мобилизации коснется уехавших в другие страны украинцев. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua», ссылаясь на зампреда комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егора Чернева.

«Изменения в мобилизации будут касаться в том числе мужчин за границей», — сказал Чернев.

При этом, по словам депутата, по находящихся за пределами родной страны украинцев «больше вопросов пока, чем ответов».

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В восторг от этой идеи пришли не только сбежавшие из страны украинцы, но и некоторые принявшие их страны. Так, в Великобритании уже заявили, что не станут принуждать их вернуться на родину для мобилизации. А вот Эстония, например, готова оказать киевскому режиму содействие.

Прежде президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. В конце декабря в Верховную раду был внесен законопроект о мобилизации. Голосование о его принятии в первом чтении состоится на следующей неделе.

В это время пытающиеся избежать мобилизации украинцы придумывают все более изощренные способы увернуться от службы. По информации местной прессы, они массово закупаются реалистичными силиконовыми масками стариков. Поможет ли им это — читайте в нашем материале.

Тема:
Спецоперация
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