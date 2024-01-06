В Европе заявили о панике после российских ракетных ударов по Киеву

По данным Минобороны РФ, за минувшую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА.

В Европе проявляются признаки паники после разрушительных для ВСУ ракетных ударов ВКС России. На это обратил внимание британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале Danny Haiphong.

По его словам, военной инфраструктуре Украины нанесен ущерб внушительных размеров со стороны России. Созданная Западом для Киева серьезная система ПВО оказалась бессильной.

«Россия перегрузила американскую и европейскую ПВО атаками, которые наносятся масштабно и с помощью высокотехнологичного оружия. Мы видим признаки тревоги и паники, поскольку Евросоюз начал задумываться о производстве новых зенитных комплексов Patriot», — подчеркнул специалист в области международных отношений.

Как считает Меркурис, Москва полноценно доказала, что передовые противоракетные установки Запада намного уязвимее, чем казалось ранее.

До этого 5-tv.ru писал, что в Киеве сравнили удар ВКС РФ с Армагеддоном.