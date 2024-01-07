Вокруг предательства: ситуация с дезертирством ВСУ в Крынках вышла из-под контроля

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Алина Крылова
Алина Крылова 1 766 0

Офицеры ВСУ заявили об отказе украинских военнослужащих воевать в Крынках

Вокруг предательства: ситуация с дезертирством ВСУ в Крынках вышла из-под контроля

Фото: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyyukrinform

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Тема:
Спецоперация

В рядах подчиненных Зеленского наблюдается разброд и шатание.

Боевики ВСУ массово отказываются выполнять приказы своего командования. После массового дезертирства в рядах медиков и неонацистов, появилась информация о повальном отказе украинцев отправляться на плацдарм в Крынке.

По информации источника издания «Страна.ua», военные выдвигают своему командованию жесткие ультиматумы, утверждая, что не хотят расставаться с жизнью из-за невозможности найти укрытие в Крынках. По уверениям боевиков, активные действия противоборствующих сторон буквально стерли с лица земли дома под самый фундамент.

«Все снесено артиллерийским огнем. Если удается найти где-то ямку и забросать сверху досками и масксетью, то это счастье. Первое время россияне долбили Крынки артиллерией, в середине ноября подключили авиацию, начали сносить нас ФАБами», — приводит издание рассказы солдат ВСУ о происходящем там.

На текущий момент украинцы оценивают ситуацию в этом регионе как патовую: вслед за утратой Бахмута, командование Зеленского рискует навсегда утратить позиции еще на одной территории.

«Психологически в Крынках нашим очень тяжело. Многие из нас воевали под Бахмутом, на других направлениях. Но в Крынках некуда отходить — сзади наших позиций река Конка. Побывав в Крынках, многие отказываются снова туда отправляться. Отказники есть в каждой роте», — рассказал источник.

Тем временем, солдаты ВС РФ исправно и с честью исполняют возложенный на них долг по защите страны. За все время военные снискали большой успех на фронте.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии заявили о крахе ВСУ на фронте.

Тема:
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