Вокруг предательства: ситуация с дезертирством ВСУ в Крынках вышла из-под контроля
Офицеры ВСУ заявили об отказе украинских военнослужащих воевать в Крынках
Фото: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyyukrinform
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В рядах подчиненных Зеленского наблюдается разброд и шатание.
Боевики ВСУ массово отказываются выполнять приказы своего командования. После массового дезертирства в рядах медиков и неонацистов, появилась информация о повальном отказе украинцев отправляться на плацдарм в Крынке.
По информации источника издания «Страна.ua», военные выдвигают своему командованию жесткие ультиматумы, утверждая, что не хотят расставаться с жизнью из-за невозможности найти укрытие в Крынках. По уверениям боевиков, активные действия противоборствующих сторон буквально стерли с лица земли дома под самый фундамент.
«Все снесено артиллерийским огнем. Если удается найти где-то ямку и забросать сверху досками и масксетью, то это счастье. Первое время россияне долбили Крынки артиллерией, в середине ноября подключили авиацию, начали сносить нас ФАБами», — приводит издание рассказы солдат ВСУ о происходящем там.
На текущий момент украинцы оценивают ситуацию в этом регионе как патовую: вслед за утратой Бахмута, командование Зеленского рискует навсегда утратить позиции еще на одной территории.
«Психологически в Крынках нашим очень тяжело. Многие из нас воевали под Бахмутом, на других направлениях. Но в Крынках некуда отходить — сзади наших позиций река Конка. Побывав в Крынках, многие отказываются снова туда отправляться. Отказники есть в каждой роте», — рассказал источник.
Тем временем, солдаты ВС РФ исправно и с честью исполняют возложенный на них долг по защите страны. За все время военные снискали большой успех на фронте.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии заявили о крахе ВСУ на фронте.
- 7 янв
- «Не должен касаться гражданских»: преступления ВСУ привели Пушилина в ярость
- 7 янв
- «На подъеме»: во Франции обозначили сроки победы РФ над Украиной
- 7 янв
- Разведчики ВДВ выявили минометный расчет ВСУ и уничтожили его ударом FPV-дрона
- 7 янв
- Российские бойцы дроном сбили украинскую «Бабу Ягу» на купянском направлении
- 7 янв
- Путин и семьи погибших военных встретили Рождество в церкви в Ново-Огарево
- 7 янв
- Путин в канун Рождества встретился с семьями героев, погибших в ходе СВО
- 6 янв
- В Европе заявили о панике после российских ракетных ударов по Киеву
- 6 янв
- «Не удалось мобилизовать»: в Британии назвали раздел Украины единственным решением
- 6 янв
- «Вовлечена коалиция»: боевики ВСУ проходят подготовку в Молдавии
- 6 янв
- «Зависит от ряда факторов»: Дания отложила срок поставки истребителей F-16 Украине
Читайте также
77%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?