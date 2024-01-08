На Украине ликвидирован пилот истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet
Пилот был уничтожен вместе с самолетом во время боевого вылета.
Фото: Instagram* / _blue_helmet
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На Украине ликвидирован пилот истребителя МиГ-29 ВВСУ с позывным Blue Helmet. Информацию об этом опубликовало украинское издание «Политика страны» со ссылкой на посты пользователей в соцсетях.
Сообщается, что пилота звали Владислав, ему было 23 года. Также известно, что на его счету были десятки боевых вылетов. По сообщениям в соцсетях, смерть настигла его во время боевого вылета. Официально эта информация ВСУ или властями Украины не подтверждалась.
Минобороны РФ сообщало о двух сбитых украинских МиГ-29 в конце декабря. Был ли ликвидирован украинский летчик в это время — доподлинно неизвестно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в зоне СВО ликвидирован воевавший за ВСУ актер Богдан Колесник.
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