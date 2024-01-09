Российские планирующие авиабомбы наносят значительные потери Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Российское вооружение смертоносно и заставляет чувствовать страх даже опытных солдат. Об этом рассказали боевики Национальной гвардии Украины в интервью американской газете The New York Times.

Особый страх вселяют в души всушников планирующие бомбы.

«Посылают их по восемь в час. Звучит так, как будто на тебя летит реактивный самолет, будто открылись врата ада», — пожаловался один из украинских боевиков.

Как отмечают журналисты, планирующие бомбы ВС РФ способны нанести удар по подразделениям ВСУ, даже если они находятся внутри подземных укреплений. Но не только ракеты доставляют украинской армии множество проблем.

Еще одна беда для ВСУ — российские дроны. Беспилотники сильно усложняют логистику и ротацию войск, так как любой транспорт украинских боевиков становится легкой мишенью.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине напуганы новой тактикой ВС РФ.