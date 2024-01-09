Наступит сущий кошмар: какие сюрпризы преподнесет погода в Центральной России

От аномальных морозов — к буквальному катку на дорогах.

Погода еще преподнесет немало сюрпризов. Эта неделя станет сущим кошмаром для метеозависимых людей во многих регионах Центральной России.

В Москве уже сегодня — спустя неделю аномальных морозов — потеплеет сразу на десять градусов до минус восьми. А уже к четвергу, по словам синоптиков, из-за циклона ожидается ноль.

Но лишь на один день, с пятницы, снова резкий перепад и похолодание на пять-семь градусов ниже нормы. В общем, Старый Новый год будет холодным — и такая картина повторится в Санкт-Петербурге, а также в Черноземье.

Аномальные морозы уже пришли в регионы, которые находятся восточнее: в Поволжье, на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток. В Татарстане сегодня под минус 30, то же самое в Ульяновской и Саратовской областях.

В этих двух регионах уже отменили занятия для учеников начальных классов. В Челябинской и Свердловской областях самые сильные холода за последние 20 лет — кое-где до минус 40.

Ранее 5-tv.ru писал, что рабочие дни после новогодних каникул в Москве начнутся с потепления, однако комфортная погода продержится в российской столице лишь три дня.