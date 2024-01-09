«Лозунг надо помнить»: кто из кандидатов в президенты США больше выгоден России

Как грядущие выборы за океаном повлияют на отношения Москвы и Вашингтона?

Ни один из кандидатов на пост президента США, очередные выборы которого назначены на осень 2024 года, не сможет позитивно повлиять на отношения России и Соединенных Штатов, ведь каждый из них преследует сугубо собственные интересы. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru заявил политолог Юрий Светов.

Основные кандидаты

По мнению эксперта, кто бы ни победил на выборах в США, они будут продолжать прежнюю политику в отношении России. В связи с этим оба основных кандидата на пост главы США, будь то Дональд Трамп или действующий американский лидер Джо Байден, не вызывают положительных эмоций.

Светов напоминает, что миллиардер во время своего президентства тоже поддерживал санкции в адрес РФ и не смог — или не захотел — наладить сотрудничество между странами. Поэтому говорить о том, что его победа на выборах несет какую-то выгоду для России, не приходится.

«Его лозунг надо помнить: „Сделаем Америку снова великой“. А великая Америка — это та Америка, которая диктует всему миру, в том числе, и России, порядок, основанный на правилах», — указывает политолог.

Светов считает, что в некотором роде эпатажность Дональда Трампа напоминает, в частности, российскому обществу ныне покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Отсюда — особое внимание к его персоне и даже невольная эмпатия.

Похож на Билла Клинтона

Что касается республиканца Рона Десантиса, который также выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах, по словам эксперта, его можно сравнить с 42-м президентом США Биллом Клинтоном.

«Как у Клинтона огромное влияние на него имела его жена Хилари Клинтон, так и у Десантиса — огромное влияние на него оказывает его жена. Сам он воевал, бывший офицер. Достаточно успешно руководит штатом Флорида. Но он — точно такой же человек, который, победив на выборах, если это ему удастся, будет вести ту же самую политику в интересах Соединенных Штатов», — считает Светов.

Однако политолог отмечает, что на руку Десантису играют его возраст и незашоренность в вопросах межгосударственных отношений. Есть вероятность, что, став президентом, политик сможет более трезво взглянуть на истинное положение США в мире и обратит больше внимания на внутренние проблемы страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп обратился к народу с заявлением о Байдене.