Причем значительная часть хирургических вмешательств заканчивается ампутацией.

Число тяжелораненых боевиков Вооруженных сил Украины выросло на 30%, ими ежедневно занимаются в больнице имени Мечникова в Днепре, которая находится неподалеку от поля боя. Об этом рассказал один из врачей учреждения Сергей Рыженко в беседе с ABC News.

«Больница… в настоящее время принимает от 40 до 100 тяжелораненых каждый день, а его (Рыжкова. — Прим. ред.) команда выполняет от 50 до 100 хирургических операций в течение 24 часов», — сказал он.

Причем значительная часть операций заканчивается ампутацией. С начала российской спецоперации на Украине, подчеркнул Рыженко, медики удалили конечности примерно трем тысячам боевиков.

СВО на Украине: как ВСУ бросают на убой

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Спустя почти полтора года проведения СВО украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. В конце 2023 года сам главком ВСУ Валерий Залужный признал провал контрнаступления. Такое заявление, к слову, сильно разгневало Зеленского.

Тем временем российские войска продолжают делать успехи в зоне СВО на Украине. Так, 25 декабря наши бойцы освободили Марьинку, о чем объявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Позднее Залужный подтвердил, что боевики покинули город и окапались в окрестностях.

Попытки прорвать российскую оборону предпринимаются Украины и на левом берегу Днепра. Еще Путин, подводя итоги 2023 года, заявлял, что ВС РФ отошли на несколько метров ради сохранения жизни бойцов. В то же время ВСУ попали в настоящий «огневой мешок», куда снова и снова украинское командование отправляет своих боевиков. Путин назвал происходящее дорогой в один конец. Причем делается это по политическим соображениям.

Командиры ВСУ продолжают бросать боевиков в мясорубку, отправляя их на смертельные задания в Крынках. Киевский режим не останавливают огромные потери, им важнее показать Западу свое наступление. Заявлял об этом немецкий обозреватель Кристоф Ваннер.

Сегодня все задаются вопросом о том, когда же закончится конфликт Украины и России. Причем варианты ответа на него разные. Так, например, западные чиновники полагают, что конфликт может затянуться на пять лет. При этом глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал 2024 год решающим в ситуации на Украине. По его словам, президент Украины знает, как добиться победы Киева. Во Франции, к слову, тоже поставили на текущий 2024-й, но считают, что конфликт завершится в пользу России.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Франции раскрыли, как завершится конфликт на Украине.