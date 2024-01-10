Сказка продолжается: дети российских бойцов посетили ледовое шоу «Снежная королева»

Ребята убедились, что Новый год, может, и прошел, а вот сюрпризы не прекращаются.

В Петербурге для ребят устроили настоящее сказочное приключение — именитые фигуристы показали на льду истинное волшебство. Его свидетелем стал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Стрелки часов вновь замерли за пять минут до полуночи. И пусть Новый год позади, чудеса не заканчиваются — в Ледовом дворце вновь можно прочувствовать праздник во всей красе. Деды Морозы здесь объединились в оркестр — дарят подарки за стихотворения и песни. Здесь можно и нужно кружиться в хороводе и танцевать, а также наряжаться в сказочные костюмы.

Юная Дарья Романова в восторге от сказочных персонажей. Ее любимое занятие — это танцы, и на празднике их хоть отбавляй.

А еще на мероприятии дети могут и рисовать, и, конечно, делать снимки на память. Пока фойе Ледового дворца буквально искрилось от детских улыбок и задора, на арене все было готово к началу новогодней феерии.

«На лед готовятся выйти сорок артистов. Часы репетиций. Они раз за разом оттачивают движения. Прогоняют мезансцены, все, для того, чтобы оживить самую зимнюю историю о Снежной Королеве», — следит за событием корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

В серебристом кружеве декораций на льду появляется сказочник Ганс — призер чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда. Он начинает рассказывать всемирно известную историю о добре и зле, о том, что колдовство бессильно перед теплом человеческого сердца — сказку о маленькой девочке с несгибаемой волей.

«При желании добро всегда побеждает зло. Главное — не сдаваться», — поделилась исполнительница роли Герды чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева.

Арена становится то домом Кая и Герды, то превращается в ратушную площадь — царство принца Нарцисса или сказочную Лапландию. Фигуристы не только филигранно скользят, но и парят в воздухе.

Этот праздник проводится по инициативе и при финансовой поддержке акционерного банка «Россия», организаторами стали Ледовый дворец и Правительство Санкт-Петербурга. Отцы этих детей вдали от дома — на передовой.

«Это большое событие, мы им гордимся! Он у нас еще герой теперь еще с медалью», — рассказывают семьи бравых бойцов.

Глава семьи Туракуловых на фронте уже почти полтора года. Решительно и смело идущий на встречу с врагом, о своих подвигах он скромно молчит. Самое главное и ценное для героя в другом.

«Все больше хочется у него больше информации узнать, как он там, что он. Но его больше интересует, что у него в семье. Как только объявили о мобилизации, муж пришел, поставил в известность перед фактом, что идет, и уже переубеждать его, отговаривать не было смысла», — с гордостью рассказала его жена Елена Туракулова.

Совсем скоро Руслан Туракулов должен приехать в отпуск, впереди долгожданные дни вместе. Его шестилетняя дочь Алиса скажет отцу при встрече:

«Я его очень люблю. Его я его очень долго ждала», — трогательно говорит ребенок.

А пока маленькая девочка впервые побывала на ледовом шоу. Это ее сбывшаяся мечта и незабываемые впечатления.

«Первый раз! Мне понравилось, что на льду огонь был. И что олень катал девочку мне еще понравилось. Я хочу так же танцевать», — восторгается ребенок.

История о зимней владычице, Кае и Герде — ледовое шоу для всех.

«Мне понравилось, где Герду похитили цветы! А мне все одинаково понравилось и все так красиво было. Особенно, когда разбойники разжигали огонь — все так реалистично было», — наперебой рассказывают малыши.

И увидят «Снежную Королеву» все дети, кому сегодня нужна особая забота. Впереди еще четыре спектакля, праздник продолжается.