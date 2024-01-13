«Там миллиарды»: эксперты посчитали сумму ущерба от пожара на складе Wildberries

Почему могут не выплатить в компенсацию?

Сумма страховых выплат после пожара на складском помещении Wildberries в Санкт-Петербурге может быть больше десяти миллиардов рублей. Подробнее об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал президент союза страховщиков Северной столицы и Северо-Запада Анатолий Кузнецов.

Он объяснил, что оценка ущерба делает специализированная экспертиза после заявки об убытке в страховую компанию. После она начинается заниматься урегулированием убытка. Сам размер определяется непосредственно при заключении договора между страхователем и страховщиком.

Сама по себе процедура возмещения ущерба не является быстрой. Это зависит не только от страховщика, но и правоохранителей, а также МЧС.

«Там миллиарды страховая сумма. Может быть порядка 10 миллиардов, может больше, может чуть меньше», — сказал эксперт.

Если говорить о сроках выплаты, то это в первую очередь зависит от масштабов. По словам Кузнецова, на это могут уйти недели или даже месяцы.

Однако компенсацию могут не выплатить. Есть две основные причины этого развития сюжета — поджог и нарушение правил безопасности, например, не работала система пожаротушения во время инцидента.

«Чтобы застраховать такой склад, необходимо, естественно, чтобы была оборудована система пожаротушения. Не просто датчики повешены, которые сигнализируют о наличии пожара или повышении температуры в складе», — добавил эксперт.

Если эта система во время пожара не работала, она неисправно, либо отключена, то это не будет являться страховым случаем. Следовательно, выплат не будет.

Кроме того, Кузнецов рассказал, может ли включиться в процесс перестраховщик. По его словам, сначала этим вопросом занимается страховая компания. Если она вписывается свои возможности, то перестраховочное общество не привлекается.

«Если понадобится дополнительная помощь, где перестрахован данный договор страхования и риски, то тогда уже подключается и перестраховочная компания, которая тоже будет рассматривать документы, правомерность, выплаты», — сказал он.

Wildberries — крупный маркетплейс, поэтому наверняка застрахован в большой компании. При этом Кузнецов напомнил, что страхование носит добровольный характер. Поэтому компания могла и сэкономить, а если так, то и выплат не будет.

Как следует из последней информации МЧС, эвакуация людей завершена. Пострадавших нет. До настоящего момента данных о пострадавших не поступало. Пожар локализован на площади в 70 тысяч квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал и показывал, что осталось от склада Wildberries, который в Санкт-Петербурге охватило «адское» пламя.