Госстройнадзор: сгоревший склад Wildberries в Петербурге не вводился в эксплуатацию

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Евгения Романова
Евгения Романова 1 206 0

Получается, здание использовалось незаконно.

Госстройнадзор: сгоревший склад Wildberries в Петербурге не вводился в эксплуатацию

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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Складское помещение маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге не официально не вводилось в эксплуатацию. Соответствующую информацию подтвердил врио начальника службы Госстройнадзора в городе Вячеслав Захаров.

Таким образом, здание использовалось незаконно. Сообщил об этом Захаров в беседе с 78.ru.

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Пламя охватило около 50 тысяч квадратных километров и быстро перекинулся на хранящиеся под крышей товары. Спасти имущество поставщиков сотрудникам маркетплейса не удалось. Оказавшиеся в опасности работники в панике покидали опасную территорию, буквально снося на своем пути шкафы, раздевалки и скамейки.

Оперативная эвакуация спасла сотни жизней: прямо во время тушения пожара на складе в Петербурге произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших. Сейчас спасатели продолжают работать на месте ЧП, ликвидируют разрушения и проводят анализ случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыта предварительная причина пожара на складе Wildberiess.

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