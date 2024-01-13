Госстройнадзор: сгоревший склад Wildberries в Петербурге не вводился в эксплуатацию
Получается, здание использовалось незаконно.
Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин
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Складское помещение маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге не официально не вводилось в эксплуатацию. Соответствующую информацию подтвердил врио начальника службы Госстройнадзора в городе Вячеслав Захаров.
Таким образом, здание использовалось незаконно. Сообщил об этом Захаров в беседе с 78.ru.
Пламя охватило около 50 тысяч квадратных километров и быстро перекинулся на хранящиеся под крышей товары. Спасти имущество поставщиков сотрудникам маркетплейса не удалось. Оказавшиеся в опасности работники в панике покидали опасную территорию, буквально снося на своем пути шкафы, раздевалки и скамейки.
Оперативная эвакуация спасла сотни жизней: прямо во время тушения пожара на складе в Петербурге произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших. Сейчас спасатели продолжают работать на месте ЧП, ликвидируют разрушения и проводят анализ случившегося.
Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыта предварительная причина пожара на складе Wildberiess.
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