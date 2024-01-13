Армия России «Кинжалами» уничтожила объекты по производству снарядов для ВСУ

Киевский режим день за днем теряет стратегически важные объекты.

Российская армия нанесла групповые удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, на которых изготавливались снаряды разного калибра для ВСУ. Об этом 13 января 2024 года в своем официальном в Telegram-канале сообщает Миноброны РФ.

По данным ведомства, массированная атака военных объектов Украины велась, в том числе, с применением гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», который невозможно перехватить с помощью системы ПВО.

«Сегодня утром Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 миллиметров, пороха и БПЛА», — говорится в сообщении Минобороны России.

В ведомстве отметили, что все цели достигнуты и поражены.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько боевиков ВСУ ликвидировано за сутки в зоне СВО.