На Украине заявили о готовности Зеленского признать необходимость перемирия с РФ

Политолог считает, что что киевский режим начинает «подавать сигналы».

Президент Украины Владимир Зеленский хочет признать необходимость перемирия с Россией, но пока не может этого сделать. Такое мнение выразил киевский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала «Да, это так».

«Подаются сигналы о том, что Украина переходит в оборону, <…> и надо начинать какие-то переговоры. Мы же видим эти сигналы. Они идут от (главкома ВСУ Валерия. — Прим. ред.) Залужного, от (главы ГУР Минобороны Украины Кирилла) Буданова, потихонечку уже идут и от Зеленского, который, опять же, не может сказать прямо», — говорит эксперт.

Корнейчук добавил, что глава киевского режима говорит об этом «завуалированно». По его мнению, обязательно наступит время, когда «придется говорить об этом четко».

Кроме того, политолог указал, что США делают вид, что непричастны к этому процессу, создают видимость того, что «решения принимает Киев».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Буданов резко сменил позицию по России.

Помощи нет: Зеленский вновь «катит бочку» на американских партнеров

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.