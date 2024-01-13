«Риторика поменялась»: на Украине заявили о резкой смене позиции Буданова по России

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 105 0

Политолог Корнейчук: Буданов сменил позицию по России

«Риторика поменялась»: на Украине заявили о резкой смене позиции Буданова по России

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

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Тема:
Спецоперация

Украинцев постепенно готовят к «заморозке» конфликта.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов резко сменил позицию по России. Об этом сообщил киевский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала «Да, это так».

«Он рассказывал про быстрое наступление, про то, что планы сдвинулись, но, опять же, мы будем в Крыму и так далее. Риторика теперь поменялась, теперь рассказывают противоположные вещи о том, что никто никуда не может продвинуться, о том, что у россиян большое количество дронов, минных полей», — сказал эксперт.

Политолог отметил, что украинцев готовят к «заморозке» конфликта. По его словам, этому свидетельствуют последние интервью госдеятелей и статьи в украинских СМИ.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ жалуются на новобранцев с алкоголизмом.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
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