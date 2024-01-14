В плюс или минус? Синоптики предупредили о резких погодных переменах

Изменения будут заметны уже в ближайшие часы.

Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», сообщил, что сильный холод, накрывший Москву и область на праздниках, постепенно начнет спадать на выходных. Об этом специалист рассказал в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что сегодня после ночного 20-градусного мороза температура воздуха планомерно потеплеет.

«В столичном регионе скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с северо-атлантическим циклоном с запада, поэтому ожидается постепенное натекание многоярусных облаков», — написал в личном блоге синоптик.

Кроме того, вечером должен будет пойти снег. Евгений Тишковец также рассказал, что днем в столице температура составил от минус 13 до минус 16 градусов, а в области от минус 12 до минус 17. Вечером колебания повысятся от минус 8 до минус 13 градусов по Цельсию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве ожидался сильный мороз минус 30 градусов.