В плюс или минус? Синоптики предупредили о резких погодных переменах

Евгений Тишковец: морозы уйдут из московского региона в ближайшее время
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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Изменения будут заметны уже в ближайшие часы.
Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», сообщил, что сильный холод, накрывший Москву и область на праздниках, постепенно начнет спадать на выходных. Об этом специалист рассказал в своем Telegram-канале.
Эксперт отметил, что сегодня после ночного 20-градусного мороза температура воздуха планомерно потеплеет.
«В столичном регионе скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с северо-атлантическим циклоном с запада, поэтому ожидается постепенное натекание многоярусных облаков», — написал в личном блоге синоптик.
Кроме того, вечером должен будет пойти снег. Евгений Тишковец также рассказал, что днем в столице температура составил от минус 13 до минус 16 градусов, а в области от минус 12 до минус 17. Вечером колебания повысятся от минус 8 до минус 13 градусов по Цельсию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве ожидался сильный мороз минус 30 градусов.
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