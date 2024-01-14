Пламени нет, но это не конец: новые кадры последствий пожара на складе Wildberries

Новые кадры последствий пожара на складе маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге попали в распоряжение сайта 5-tv.ru.

Из видео становится понятно, что от складского помещения ничего не осталось. Оно практически полностью сгорело. Остались лишь несущие конструкции и куча обломков.

Пожару присвоили максимальный ранг сложности. Он произошел на складе Wildberries 13 января. Возгорание началась в отделе бытовой химии, после чего огонь охватил большую площадь здания. В результате произошедшего пострадала девушка, но о погибших не сообщалось.

Огонь полыхал больше суток. МЧС боролись с шестью очагами возгорания, площадь одного из них достигла 200 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за злоупотребление полномочиями, возбудили после пожара на складе интернет-магазина Wildberries в Санкт-Петербурге.