На Украине признали, что все высокоточное оружие ВСУ произведено на Западе

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 25 0

Между тем киевский режим рассчитывает на дальнейшую поддержку своих союзников.

На Украине признали, что все высокоточное оружие ВСУ произведено на Западе

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Oscar Gollaz

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Тема:
Спецоперация

Все высокоточное оружие, которое есть в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ), произведено на Западе. Об этом изданию «РБК-Украина» заявил замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

У боевиков практически нет собственного оружия, все делает Запад. По словам Скибицкого, даже артиллерийские боеприпасы для орудий стандарта НАТО 155 миллиметров сделаны за рубежом.

Несмотря на это, Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны союзников, поскольку без этого вести боевые действия «сложно, а в некоторых сферах невозможно».

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оборонно-промышленным заводам в Польше пришлось перейти на усиленный режим работы из-за конфликта на Украине.

Тема:
Спецоперация
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