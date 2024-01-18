Нарковойска: западные журналисты уличили ВСУ в использовании психоделиков

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 109 0

Intercept: ВСУ используют психоделики для повышения эффективности в бою

Нарковойска: западные журналисты уличили ВСУ в использовании психоделиков

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

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Тема:
Спецоперация

Население Незалежной, вероятно, вскоре столкнется с волной безумных «рэмбо».

На Украине проводятся исследования психоделика ибогаина ради повышения эффективности ВСУ на поле боя. Об этом сообщает издание The Intercept.

По информации журналистов, руководитель американской НКО «Многопрофильная ассоциация исследований психоделиков» Рик Доблин заявил, что организация помогла собрать средства для поддержки проекта по доставке ибогаина из Африки для военных исследований на Украине. Для запуска проекта в Незалежную поехал глава компании IboGrow Дейна Бил.

Для того, чтобы тот прошел с наркотиками через таможню, было составлено письмо за подписью психолога ВСУ Алексея Скиртача. Ибогаин, следует из документа, начали применять при черепно-мозговых травмах у боевиков.

Помимо этого, украинские специалисты начали эксперименты с веществом при выгорании националистов на поле боя и для повышения работоспособности. Психолог выразил опасения, что по завершению конфликта демобилизуется слишком много «рэмбо», и Украина столкнется с огромной проблемой.

Ранее 5-tv.ru писал, что буквально за две недели до смерти бывший депутат Верховной рады Илья Кива дал интервью, в котором поименно назвал кураторов украинского наркокартеля.

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