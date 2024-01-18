«Последуют примеру»: страны ЕС могут отказаться от помощи Киеву вслед за США

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Кирби: Белый дом опасается, что ЕС откажется от помощи Киеву вслед за США

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Сейчас финансирование ВСУ полностью легло на плечи европейских стран. Долго ли это будет продолжаться?

Тем временем, в Белом доме боятся, что Европа, вслед за США, может отказаться поддерживать Украину. Сейчас финансирование rиевского режима полностью легло на плечи стран Евросоюза (ЕС), так как у Вашингтона закончились деньги, а новый транш блокирует конгресс. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома
Джон Кирби подчеркнул, что союзники Киева привыкли равняться на Вашингтон.

«Европейские страны смотрят на нас и сразу заметят, что США прекратили поставлять вооружение Украине. Я думаю, мы можем ожидать, что некоторые страны тоже могут последовать примеру Соединенных штатов, если мы решим, что больше ничего не будем поставлять Украине», — прокомментировал Кирби.

Между тем? президент США Джо Байден решил запугать конгресс и заявил, что проволочки с выделением средств Украине угрожают безопасности США. И медлить больше нельзя. По версии Белого дома, без новых поставок ВСУ продержатся лишь два -три месяца, но дефицит оружия заметен уже сейчас. Подтвердил это и украинский лидер Владимир Зеленский во время провальной поездки в Давос.

На этом фоне еще и Германия отказалась поставлять дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Впрочем, эксперты считают, что такое решение Бундестага продиктовано внутренними политическими причинами и может быть вскоре пересмотрено.

В канун Нового года госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Киев получил последний в 2023-м пакет военной помощи на 250 миллионов долларов. На этом соответствующий запас в бюджете был исчерпан. Еще осенью 2023-го администрация Байдена направила в конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования для оказания помощи Израилю и Украине и противодействия Китаю и России. На эти цели Белый дом просил 106 миллиардов долларов. Заявку должны утвердить обе палаты конгресса. Республиканцы отказались поддерживать проект — они требуют, чтобы власть позаботилась о защите границ Штатов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
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