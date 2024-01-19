Огневой удар: как расчеты гаубиц «Мста-Б» громят ВСУ под Донецком

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Расчеты гаубиц «Мста-Б» громят ВСУ под Донецком

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши бойцы отмечают, что интенсивность обстрелов со стороны националистов на данном участке фронта снизилась.

В зоне спецоперации позиции украинских боевиков громит наша артиллерия. Под Донецком расчеты крупнокалиберных гаубиц «Мста-Б» сосредоточенными ударами расчищают путь для наступления пехоты.

Наши расчеты точными попаданиями помогают не только передовым отрядам, но и облегчают свою службу. В последнее время здесь интенсивность обстрелов со стороны ВСУ снизилась. Значит, на позициях значительно спокойнее! За происходящим у передовой наблюдает корреспондент «Известий» Даниил Левин. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал как освобождение села Веселое повлияет на продвижение ВС РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
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