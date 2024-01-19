Трепова* согласилась выплатить компенсацию пострадавшим в теракте в Петербурге

До этого она рассказывала о поручениях от украинского куратора.

Дарья Трепова*, обвиняемая в подготовке и осуществлении теракта в Санкт-Петербурге, заявила в ходе судебного заседания о готовности выплатить компенсацию пострадавшим. Об этом 5-tv.ru стало известно из зала суда.

«Готова компенсировать все в частом порядке по решению суда», — сказала Трепова.

Обвиняемой предъявили иски общей суммой на 50 миллионов рублей. Речь идет о 21 иске, в том числе от мамы погибшего военкора на 15 миллионов рублей.

Теракт в петербургском кафе был совершен 2 апреля 2023 года. Трепова прибыла в заведение, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), и вручила ему начиненную взрывчаткой статуэтку. В результате ее детонации военкор скончался, еще 52 человека пострадали.

Суд в ноябре 2022-го продлил арест Треповой до 18 апреля 2024 года. Ей также были предъявлены иски общей суммой на 3,6 миллиона рублей. На восстановление кафе его владелица запросила 11 миллионов рублей. Какое решение приняла экспертиза читайте в нашем материале.

Также стало известно, что в деле Дарьи Треповой появились новые подробности. Она опасалась за свою жизнь в процессе передачи бюста Татарскому.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трепова рассказала о поручениях от куратора с Украины.

* — внесена в реестр террористов и экстремистов в РФ