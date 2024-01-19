Для Треповой* запросили 28 лет колонии по обвинению в совершении теракта

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 189 0

В ходе заседания также были предъявлены иски от пострадавших общей суммой на 50 миллионов рублей.

Для Треповой* запросили 28 лет колонии по обвинению в совершении теракта

Фото: Григорьев Максим / ТАСС

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Для Дарьи Треповой*, обвиняемой в подготовке и осуществлении теракта в Санкт-Петербурге, обвинение запросило 28 лет колонии. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Прокурор просит суд признать Трепову виновной и назначить ей наказание в виде 28 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом 800 000 рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, прокурор запросил более года исправительной колонии общего режима для Дмитрия Касинцева, который укрывал Трепову после совершения теракта.

Прения прошли в Первом Западном окружном военном суде, где также сегодня были предъявлены иски от пострадавшей стороны общей суммой на 50 миллионов рублей. К слову, Трепова заявила, что постарается все выплатить.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что Трепова планировала уехать на Украину после начала российской спецоперации, поэтому стала выполнять задания киевского журналиста Романа Попкова.

* — внесена в реестр террористов и экстремистов в РФ

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