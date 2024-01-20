«Война Америки»: США уличили в желании продолжить конфликт на Украине
Конгрессвумен Грин: США жаждут продолжения конфликта на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Вашингтон наплевал на просьбы Зеленского о мирных переговорах.
Американские власти отчаянно стремятся предоставить Украине новое финансирование для продолжения конфликта с Россией, хотя президент Незалежной Владимир Зеленский просил на экономическом форуме в Давосе о мирных переговорах. Такое заявление сделала член палаты представителей Конгресса США Марджони Тейлор Грин на странице в соцсети X.
«Зеленский в Швейцарии просит о мирных переговорах, а разжигатели войны в Вашингтоне отчаянно пытаются профинансировать продолжение военных действий на Украине на $60 млрд. Это глупо», — написала она.
Украинский конфликт считается «войной Америки», что доказывает стремление западных элит спонсировать Киев. Грин потребовала больше не предоставлять Незалежной денег и позволить ей сделать с Россией «сделать мир».
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.
После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский обеспокоен словами экс-президента США Дональда Трампа о завершении конфликта на Украине. В частности, тот заявил, что мог бы урегулировать его за 24 часа в случае переизбрания.
- 20 янв
- Неизвестная Волочкова: как знаменитая балерина помогает Донбассу
- 20 янв
- На Украине рассказали о радикальном решении Зеленского по Залужному
- 20 янв
- «Я должен сказать»: немецкий журналист узнал страшную правду от генералов ВСУ
- 20 янв
- В офисе Зеленского признались, что у ВСУ сложная ситуация на поле боя
- 20 янв
- «Эффективность падает»: как ВСУ пытаются выкрутиться на фоне дефицита боеприпасов
- 20 янв
- Гладков: украинский дрон-камикадзе атаковал село под Белгородом
- 20 янв
- Захарова назвала контрнаступление ВСУ успешным для России
- 20 янв
- Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на донецком направлении
- 20 янв
- «Надежды лопнули»: как гибридные силы ПВО не помогли Украине спасти наемников
- 20 янв
- В России могут начать конфисковать имущество за фейки о войсках
Читайте также
79%
-0.07 96.38
-0.21
Нашли ошибку?