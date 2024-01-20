«Война Америки»: США уличили в желании продолжить конфликт на Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 83 0

Конгрессвумен Грин: США жаждут продолжения конфликта на Украине

«Война Америки»: США уличили в желании продолжить конфликт на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer

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Тема:
Спецоперация

Вашингтон наплевал на просьбы Зеленского о мирных переговорах.

Американские власти отчаянно стремятся предоставить Украине новое финансирование для продолжения конфликта с Россией, хотя президент Незалежной Владимир Зеленский просил на экономическом форуме в Давосе о мирных переговорах. Такое заявление сделала член палаты представителей Конгресса США Марджони Тейлор Грин на странице в соцсети X.

«Зеленский в Швейцарии просит о мирных переговорах, а разжигатели войны в Вашингтоне отчаянно пытаются профинансировать продолжение военных действий на Украине на $60 млрд. Это глупо», — написала она.

Украинский конфликт считается «войной Америки», что доказывает стремление западных элит спонсировать Киев. Грин потребовала больше не предоставлять Незалежной денег и позволить ей сделать с Россией «сделать мир».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский обеспокоен словами экс-президента США Дональда Трампа о завершении конфликта на Украине. В частности, тот заявил, что мог бы урегулировать его за 24 часа в случае переизбрания.

Тема:
Спецоперация
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