Захарова назвала контрнаступление ВСУ успешным для России

Дипломат прокомментировала заявление украинского политика.

Так называемое контрнаступление ВСУ оказалось успешным для России, а не для Украины. Об этом в ответ на слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Андрей Ермак высказался касательно так называемого контрнаступления ВСУ, попытка которого предпринималась летом прошлого года. Украинский политик заявил, что, если учитывать вооружение, которое Украине было предоставлено западными странами, то контрнаступление можно назвать «довольно успешным».

«Он забыл добавить «для России», — написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова объяснила, почему Западу больше нельзя доверять.