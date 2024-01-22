Глава администрации Забайкалья Мирхайдаров решил отправиться добровольцем на СВО

Первый вице-премьер правительства Забайкальского края, глава администрации региона Марат Мирхайдаров решил отправиться добровольцем в зону специальной военной операции. Об он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я принял решение поехать на специальную военную операцию защищать нашу Отчизну. Дорогие друзья, берегите себя, берегите ваших близких, берегите Россию. Сила России в наших людях, сила России в нашем президенте», — заявил чиновник.

В ближайшее время чиновник отправится в Грозный для вступления в ряды добровольцев в батальон спецназначения «Ахмат».

Мирхайдаров родился в 1978 году. Он был помощником бизнес-омбудсмена Титова, занимался формированием института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. В своей текущей должности чиновик с 20 марта 2023 года.

При этом он не первый из чиновников, кто решил добровольно отправиться в зону спецоперации. Так, в конце 2022 года первый заместитель премьер-министра Башкирии Азат Бадранов стал добровольцем Башкирского батальона. А в прошлом году это сделал заместитель председателя правительства Ульяновской области Сергей Кучиц.

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