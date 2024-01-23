Француз Дрион из «харьковского списка» публиковал фото с оружием на Украине

Француз Алексис Дрион, имя которого фигурирует в списке находившихся в Харькове наемников во время удара войск России, находился на территории Украины с оружием в руках. Он публиковал оттуда фотографии на странице в Facebook*.

Дрион вел страницу в этой соцсети с 2011 года. Предположительно, последние опубликованные фото были с Украины. Первый снимок появился на странице в мае 2023 года. На фото человек в камуфляже лежит на земле, а рядом с ним находится автомат Калашникова, военный рюкзак с нашивкой флага Франции и лента в цветах украинской желто-голубой символики.

Также есть снимки в военной экипировке, на одном из них, например, сам Дрион стоит с автоматом на фоне пикапов с еще четырьмя людьми. В начале июня 2023-го француз изменил фото профиля на снимок, где стоит на колене с оружием перед похожей машиной. На обложке было изображение четырех военных в масках.

Алексис Дрион. Фото: Facebook* / Alex Drion

При этом следует отметить, что в 2017 году он публиковал фотографии возле Триумфальной арки с ветеранами и военными. На одном из таких снимков Дрион держит знамя, а это может указывать на его вероятную службу в Вооруженных силах Франции до начала российской спецоперации на Украине.

Об ударе ВС РФ по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники, сообщили 17 января в Минобороны. Было уничтожено свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения. Также подпольщики рассказали о ликвидации кураторов «Русского добровольческого корпуса»**.

После случившегося МИД России вызвал посла Франции Пьера Леви после удара по базе иностранных наемников в Харькове. После этого Госдума заявила, что потребует от французского парламента объяснений из-за боевиков, которые сражаются на стороне ВСУ и погибли в Харькове. Как отметили в ГД, во Франции запрещено наемничество. Однако же в Кремле заявили, что в рядах ВСУ воюет большое число таких иностранных военных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как гибридные силы ПВО не помогли Украине спасти наемников.

* — принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в России

** — запрещенная в России террористическая организация