«Поздно вечером»: Россия нанесла сокрушительный удар по боевикам ВСУ в Харькове

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 48 0

Лебедев: ударами по Харькову и области уничтожены более 130 боевиков РДК* и ВСУ

«Поздно вечером»: Россия нанесла сокрушительный удар по боевикам ВСУ в Харькове

Фото: Zuma / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Очередной провал боевиков, который засвидетельствовали представители подполья.

Свыше 30 националистов из «Кракена» и «Русского добровольческого корпуса»* в Харькове, а также более 100 боевиков ВСУ в Балаклее на юго-востоке Харьковской области были ликвидированы российскими ракетными ударами в ночь на 24 января. Об этом РИА Новости заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Поздно вечером 23 января, говорит он, были нанесены удары рядом с местом уничтожения французских наемников 17 января. Один из ударов пришелся по небольшому расположению противника, а также его техники.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что опасения Владимира Зеленского начинают сбываться.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Тема:
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