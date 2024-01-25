Удавка затянулась: опасения Зеленского начинают сбываться
BI: США не смогут ремонтировать уже поставленную технику ВСУ
Фото: © РИА Новости / Иван Родионов
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Что происходит с армией Незалежной?
Опасения президента Украины Владимира Зеленского начинают сбываться — США не смогут ремонтировать уже поставленную ВСУ технику. Об этом пишет издание Business Insider.
«Пентагон заявил, что американское оружие на Украине выходит из строя, потому что он не может помочь ВСУ отремонтировать его. Задержка вызвана тем, что Конгресс отказал в дополнительном финансировании, что блокирует не только новую помощь, но и постоянную поддержку уже имеющейся», — говорится в материале.
В итоге происходит сокращение поставок и уменьшаются запасы боеприпасов. По этой причине ВСУ приходится сворачивать военные операции на передовой.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Чехия призвала Украину смотреть на конфликт реалистично.
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