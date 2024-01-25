Нарышкин: Запад пытается заставить Россию отказаться от целей СВО

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Западные страны просто напоказ «играют мускулами» в информационной войне против России.

Нарышкин: Запад пытается заставить Россию отказаться от целей СВО

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Когда страны «коллективного Запада» заводят разговоры о том, что Россия якобы готовится к нападению на НАТО, они делают это для того, чтобы заставить Москву отказаться от целей спецоперации, заявил в интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин.

«Западники подчеркивают свою воинственность, свою мобилизационную готовность в надежде повлиять на Россию, с тем, чтобы Россия, политическое руководство Российской Федерации отказалось от своих планов, от планов и целей специальной военной операции», — заметил Нарышкин.

Он добавил, что планам Запада не суждено сбыться. Глава СВР назвал подобные высказывания лишь информационной войной, которая призвана оправдать агрессию Европы и напугать Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что глава МИД РФ Лавров в ООН раскрыл звериную сущность Украины.

Тема:
Спецоперация
25 янв
Спрятавшихся в укреплениях боевиков ВСУ ликвидировали беспилотником
25 янв
«Поздно вечером»: Россия нанесла сокрушительный удар по боевикам ВСУ в Харькове
25 янв
Губернатор Тамбовской области отметил героизм командира сбитого Ил-76
25 янв
Танки Т-80 громят боевиков. Лучшее видео из зоны СВО за день
25 янв
«Чтобы утилизировать»: какие «чудо-вертолеты» Германия сбагрила на Украину
25 янв
«Это мошенничество»: куда Зеленский сбежит с Украины после окончания конфликта
25 янв
Шок для всех: Лавров в ООН раскрыл звериную сущность Украины
25 янв
«Наслаждайтесь ответами»: Захарова заткнула журналистку BBC на пресс-конференции Лаврова
25 янв
Все ради ВСУ: вскрылся план Британии по закупке ракет у Германии
25 янв
Разбор трагедии по минутам: как ВСУ сбили Ил-76 с пленными в Белгородской области
Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.28
0.36 96.17
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:24
Это вас убьет: какие продукты вызывают рак желудка
8:10
Дома в Петербурге украсили световые проекции в честь Дня освобождения от блокады
8:02
Снять валенки, взять кольцо и погладить кота: как правильно отмечать Татьянин день 2024
7:57
Пожар на нефтебазе в Туапсе полностью потушен
7:37
В вузах будет шумно: как в России отметят Татьянин день
7:29
Ручной снегоуборщик в помощь: как легко расчистить дачу от сугробов

Сейчас читают

Европа нарвалась не на тот спрос: в ЕС стали потреблять больше газа, но не те
Раскрыта подноготная седьмого брака Алибасова с молодой помощницей
«Чтобы утилизировать»: какие «чудо-вертолеты» Германия сбагрила на Украину
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса