Нарышкин: Запад пытается заставить Россию отказаться от целей СВО

Западные страны просто напоказ «играют мускулами» в информационной войне против России.
Фото: Минобороны РФ / ТАСС
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Когда страны «коллективного Запада» заводят разговоры о том, что Россия якобы готовится к нападению на НАТО, они делают это для того, чтобы заставить Москву отказаться от целей спецоперации, заявил в интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин.
«Западники подчеркивают свою воинственность, свою мобилизационную готовность в надежде повлиять на Россию, с тем, чтобы Россия, политическое руководство Российской Федерации отказалось от своих планов, от планов и целей специальной военной операции», — заметил Нарышкин.
Он добавил, что планам Запада не суждено сбыться. Глава СВР назвал подобные высказывания лишь информационной войной, которая призвана оправдать агрессию Европы и напугать Россию.
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