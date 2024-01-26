«Активная работа»: Машков встретился с волонтерами, собиравшими подписи в поддержку Путина

Только в Кемерове работали сразу 500 тысяч человек.

В Кемерове Владимир Машков как сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты России, действующего президента Владимира Путина, встретился с волонтерами. Именно они собирали подписи в поддержку кандидата.

В области работали сразу 500 человек. Они поделились впечатлениями, как проходила процедура.

В пункты сбора приходили люди разных профессий и возрастов. Иногда целыми семьями. В свою очередь, и Владимир Машков рассказал о подобной работе в Москве. Она началась в первых числах декабря.

«Мы начали первый этап нашей работы — сбор подписей в поддержку нашего кандидата. Работа шла активно, включая новогодние праздники. Работало большое количество волонтеров», — сообщил народный артист РФ.

Владимир Машков поблагодарил всех волонтеров за помощь и оставил свою подпись — на память о встрече.

Выборы президента России должны состояться в марте 2024 года. Они пройдут в три дня — с 15 по 17 марта. Известно, что Владимир Путин участвует в гонке в качестве самовыдвиженца.

Ранее 5-tv.ru писал, что до тысячи международных наблюдателей приедут на выборы президента России.