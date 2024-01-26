Дроны «Суперкам» на дежурстве! Лучшее видео из зоны СВО за день

От момента обнаружения цели до нанесения ей огневого поражения проходит всего несколько минут.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Новейшие БПЛА «Суперкам» круглосуточно ведут разведку позиций ВСУ на южно-донецком направлении

Новейшие разведывательные беспилотные летальные аппараты «Суперкам» группировки войск «Восток» осуществляют круглосуточное дежурство над позициями ВСУ, корректируют нанесение по противнику ударов артиллерии, танков и других боевых машин. От момента обнаружения цели до нанесения ей огневого поражения проходит всего несколько минут.

Боевой расчет БПЛА состоит из двух человек. Они могут подойти незамеченными куда угодно и работать практически из любой позиции.

Для того, чтобы полностью развернуть оборудование и запустить беспилотный летательный аппарат в небо, требуется не больше 15 минут. Чтобы придать летательному аппарату первоначальный импульс, используют специальное устройство — так называемую эластичную катапульту.

«Суперкам» способен работать в условиях радиоэлектронного подавления противника, поскольку имеет высокую степень защиты от средств РЭБ. Беспилотник — электрический и почти бесшумный.

Отряд разминирования инженерных войск с начала года обезвредил около 800 взрывоопасных предметов в ДНР

Отряд разминирования инженерных войск продолжает выполнять задачи на границе ДНР и Запорожской области. Он работает ежедневно, даже в свой профессиональный праздник все будут находиться на дежурстве.

С начала года команда саперов обезвредила уже около 800 взрывоопасных предметов. Саперы прочесывают местность, которую заминировали отступающие подразделения ВСУ.

Опасные снаряды и мины-ловушки саперы обычно стараются обезвредить прямо на месте. Если это невозможно — вывозят на специальные полигоны, которые находятся вдали от населенных пунктов, где происходит их уничтожение.

Как говорят саперы, там, где была линия боевого соприкосновения, осталось очень много минных полей. Туда заходить ни в коем случае нельзя, первым туда поедет робот дистанционного разминирования.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.