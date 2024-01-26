«Взялись за нас определять»: Полянский осадил француза в ООН, как мальчишку

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Россия в ООН призвала Францию не ставить интересы НАТО выше долга председателя

Фото, видео: Eduardo Munoz Alvarez / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области

Какое заявление сделал российский дипломат?

Российская сторона разочарована решением Парижа не проводить запрошенное РФ срочное заседание Совбеза по инциденту с Ил-76 на среду. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат подчеркнул, что Франция, председательствующая в СБ ООН, нарушила свои прямые обязательства. Полянский считает, что третья сторона не должна препятствовать организации экстренной встречи и определять время ее проведения. Свои мысли он высказал постпреду страны Николя де Ривьеру.

«Сожалеем, что французская дипломатия, которая ранее демонстрировала суверенный подход, не выдержала натовского катка солидарности, поставив интересы НАТО и марионеток Киева выше обязательств СБ ООН», — заявил Полянский.

Изначально РФ запросила проведение заседания на 24 января. Однако Париж, как отмечается, отверг эту просьбу.

Опубликованы первые результаты расследования крушения Ил-76

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Полянский «закопал» Украину после вранья о крушении Ил-76. Дипломат подчеркнул, что Киев предпринимает трусливые попытки переложить с себя ответственность за уничтожение самолета.

Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области
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