Позывной «Король»: ас из Тулы держит в страхе боевиков под Артемовском
Тульский десантник в одиночку уничтожил более 100 боевиков ВСУ с помощью БПЛА
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru
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Коптеры под его управлением залетают прямо в блиндажи противника.
Ас беспилотной авиации с позывным «Король» держит в страхе противника на артемовском направлении. Десантник из Тулы ликвидировал там уже более 100 украинских боевиков с помощью дронов-камикадзе.
Коптеры под его управлением залетают прямо в блиндажи боевиков ВСУ, как бы глубоко они не прятались. Помимо живой силы врага, боец ВДВ уничтожил уже более 20 единиц вражеской техники, в том числе натовского образца. За отличное выполнение боевой задачи нашего рекордсмена наградили Георгиевским Крестом IV степени.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские артиллеристы уничтожили склад и минометный расчет ВСУ под Херсоном.
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