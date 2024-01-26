Позывной «Король»: ас из Тулы держит в страхе боевиков под Артемовском

Эфирная новость 102 0

Тульский десантник в одиночку уничтожил более 100 боевиков ВСУ с помощью БПЛА

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Коптеры под его управлением залетают прямо в блиндажи противника.

Ас беспилотной авиации с позывным «Король» держит в страхе противника на артемовском направлении. Десантник из Тулы ликвидировал там уже более 100 украинских боевиков с помощью дронов-камикадзе.

Коптеры под его управлением залетают прямо в блиндажи боевиков ВСУ, как бы глубоко они не прятались. Помимо живой силы врага, боец ВДВ уничтожил уже более 20 единиц вражеской техники, в том числе натовского образца. За отличное выполнение боевой задачи нашего рекордсмена наградили Георгиевским Крестом IV степени.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские артиллеристы уничтожили склад и минометный расчет ВСУ под Херсоном.

Тема:
Спецоперация
26 янв
«Все, давай, аля-улю»: офицер заявил, что ВСУ буквально «списывают» боевиков
26 янв
Дроны «Суперкам» на дежурстве! Лучшее видео из зоны СВО за день
26 янв
«Не научились»: как Россия отправила ВСУ в «нокаут» одной тактикой
26 янв
Полянский «закопал» Украину после вранья о крушении Ил-76
26 янв
«В противном случае»: Песков пригрозил Украине худшим сценарием в рамках СВО
25 янв
«В последние дни»: генерал ВСУ раскрыл все карты о ситуации в Харьковской области
25 янв
По методичкам Гитлера: ВСУ перешли к «бандеровской» тактике
25 янв
Системы ПВО сбили две ракеты над Белгородской областью
25 янв
«Трагедия»: женщина погибла при атаке ВСУ на хутор в Белгородской области
25 янв
«Это злило его»: куда Зеленскому предложили бежать перед началом СВО
-3° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
88.66
0.38 96.64
0.47
Займитесь делами: китайский гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Последние новости

7:21
Они пережили блокаду: двух живущих во Франции россиянок наградили в Париже
7:06
«Все, давай, аля-улю»: офицер заявил, что ВСУ буквально «списывают» боевиков
6:58
Самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане прибыл во Внуково
6:57
«Продолжает врать»: Полянский по-французски разрушил в ООН версию Украины по Ил-76
6:41
Бывший муж Бритни Спирс требует компенсацию за ее неадекватное поведение
6:35
Позывной «Король»: ас из Тулы держит в страхе боевиков под Артемовском

Сейчас читают

Врачи предупредили об опасности ношения узкой одежды
Трагедия в «новой» Москве: чем удивит свежая киноверсия «Мастера и Маргариты»?
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 января по 4 февраля
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса