«Ни слова»: в Кремле оценили реакцию Запада на катастрофу с самолетом Ил-76

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Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

Песков: Запад до сих пор не осудил Украину за сбитый под Белгородом Ил-76

Фото, видео: www.globallookpress.com / vk.com/newsbelgorod; 5-tv.ru

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Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области

Произошедшее требует оценки мирового сообщества, считают российские власти.

До сих пор не прозвучало от стран Запада решительного осуждения Украины, которая сбила самолет Ил-76 со своими военнопленными в Белгородской области. Такое заявление в беседе с журналистами сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшее заседание Совета безопасности ООН.

«Здесь нет решительного осуждения до сих пор от стран Запада этого ужасающего террористического акта, уничтожения самолета. <…> Ни слова осуждения мы не услышали», — сказал он.

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И это несмотря на то, что погибло большое количество украинских военнопленных, а также, что для Москвы важнее в первую очередь — российские летчики. Этот беспрецедентный теракт требует должной оценки мирового сообщества.

Песков вместе с тем напомнил, что Украина уже неоднократно ликвидировала своих же людей, это началось в 2014 году. Трагедия в Белгородской области является продолжением данных действий киевского режима.

Борт Ил-76 выполнял запланированный рейс 24 января и перевозил украинских военнопленных, как ранее сообщили в министерстве обороны России. По версии МО РФ, украинские боевики сбили самолет из зенитного ракетного комплекса (ЗРК).

Позднее аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал список экипажа разбившегося Ил-76: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский.

Представители региональных властей отметили героизм экипажа, ведь уже после попадания по самолету, летчики увели его от населенного пункта. По факту теракта возбуждено уголовное дело. Песков до этого уже раскрыл подробности о крушении Ил-76.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что черные ящики сбитого под Белгородом Ил-76 доставлены на экспертизу.

Тема:
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