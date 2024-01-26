Прекратить огонь: более 98% венгров выступили против поставок оружия Украине

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Более 98% венгров выступили против поставок оружия Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Население поддерживает позицию правительства Орбана, которое уже давно отказывается продолжать помогать Киеву. Запад же этим крайне недоволен.

Большинство граждан Венгрии против поставок оружия Украине. По итогам национальной консультации о защите суверенитета более 98% опрошенных поддержали позицию властей страны — это прекращение огня и остановка передачи Киеву вооружений.

Такая политика вызывает недовольство на Западе. Посол США в Венгрии открыто обвинил премьера Виктора Орбана в пророссийских взглядах, заявив, что это наносит ущерб единству НАТО и всей западной политике в отношении Москвы.

В интервью Financial Times Дэвид Прессман также раскритиковал главу правительства за открытую поддержку Дональда Трампа на американских выборах. Дипломат даже пригрозил Орбану, сказав, что «есть некие рычаги воздействия» на Будапешт.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, до чего докатился президент Украины Владимир Зеленский к своему 46-летию.

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