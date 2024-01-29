Так работает миномет «Нона-М1»: лучшее видео из зоны СВО за день

Расчет миномета «Нона-М1» уничтожил блиндажи ВСУ на купянском направлении
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши солдаты гордятся своими самыми надежными помощниками — боевой техникой.
Минобороны РФ опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Миномет «Нона-М1»
На этих кадрах показана работа артиллеристов на купянском направлении. Расчеты 120-мм миномета «Нона-М1» ежедневно продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению противника. Так, на этом участке фронта бойцы нанесли сокрушительные удары по блиндажам, автоматическому станковому гранатомету и живой силе ВСУ.
«Мы отработали по блиндажам, по расчету АГС боевиков ВСУ. И уничтожили их», — поделился боец с позывным «Шкипер».
Танк Т-72Б3М
А на этих кадрах уже показана работа танкистов на купянском направлении. Бойцы работают как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций — за рельефом местности или в укрытиях. Они наносят эффективное огневое поражение противнику.
Так, на этом участке фронта экипаж танка Т-72Б3М уничтожил опорные пункты и замаскированный пулеметный расчет ВСУ, замаскированный на холме.
«Работаем по разным целям — пулеметные расчеты, расчеты ПТУР, опорные пункты. Выезжаем и днем, и ночью. На танк Т-72Б3М установлено много дополнительной защиты, которая защищает экипаж от ударов противника», — рассказал командир танкового взвода с позывным «Волк-61».
Спецоперация
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
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