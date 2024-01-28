После провала летнего контрнаступления киевского режима ВС РФ взяли инициативу на поле боя.

Удары российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» обратили в бегство украинских националистов под Харьковом. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Все атаки украинских военных в харьковском регионе были отражены, им пришлось ретироваться. <…> Известно также, что россияне ударили по противнику ужасающими, невероятно мощными огнеметными системами ТОС», — сказал эксперт.

После провала летнего контрнаступления ВСУ российские силы взяли инициативу на поле боя. В январе стало известно, что ВС РФ освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силы отбили пять атак ВСУ на купянском направлении.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.