«Не поддастся шантажу!» — Венгрия резко отреагировала на угрозы Евросоюза

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 68 0

В Венгрии заявили, что не поддадутся шантажу Евросоюза по вопросу Украины

«Не поддастся шантажу!» — Венгрия резко отреагировала на угрозы Евросоюза

Фото: www.globallookpress.com / Sascha Steinach via www.imago-im

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Тема:
Спецоперация

Венгерская сторона продолжает блокировать процесс передачи киевскому режиму помощи. Страны ЕС тем временем ищут другие пути решения проблемы.

Венгрия не будет поддаваться шантажу Евросоюза по вопросу предоставления Украине военной помощи. Об этом заявил министр страны по делам ЕС Янош Бока в социальных сетях.

Прежде появилась информация о том, что Евросоюз может заблокировать средства Венгрии, причитающиеся ей из европейского фонда, если та не снимет вето с предоставления Украине военной помощи.

Бок на этом заявил, что венгерская сторона не поддастся такому шантажу.

«Венгрия не поддастся шантажу! <…> Эта информация подтверждает то, о чем уже давно заявляет венгерское правительство: Брюссель использует доступ к фондам ЕС для оказания политического давления», — написал министр.

При этом он добавил, что Венгрия продолжит принимать участие в конструктивных переговорах по данному вопросу.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам американского посла в Венгрии Дэвида Прессмана, у США есть рычаги давления на Будапешт, которая отказывается учитывать интересы своего союзника.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.

Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Тема:
Спецоперация
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